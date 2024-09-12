Экс-капитан испанского клуба признан виновным в сексуальном насилии

Бывший капитан испанского клуба "Сельта" Уго Мальо признан виновным в сексуальном насилии.
Как сообщает Report со ссылкой на AS, инцидент произошел в апреле 2019 года перед матчем чемпионата Испании.
Защитник домогался женщину в костюме попугая - маскота "Эспаньола".
Суд Барселоны приговорил Мальо к 20-месячному штрафу в размере 10 евро в день и оплате судебных издержек. Испанец должен будет выплатить пострадавшей 1 000 евро.
Отметим, что 33-летний защитник в настоящее время играет за греческий "Арис".