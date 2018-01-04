Бывший игрок сборной Азербайджана вновь продолжит карьеру в Греции

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бывший игрок сборной Азербайджана Амит Гулузаде вновь продолжит карьеру в Греции.

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, 25-летний полузащитник договорился с "Айгиниакос", выступающим в первом Дивизионе.

Сообщается, что Гулузаде примкнет к команде 7 января во время выездного матча со "Спартой" в рамках Х тура. Его новая команда сейчас занимает 13 место с 11 очками.

Отметим, что Амит Гулузаде в 2017 году выступал в греческом клубе AEL. Первую половину текущего сезона он провел в "Сабаиле" и в зимний перерыв был отослан из команды. За время своей карьеры игрок средней зоны носил форму клубов "Нефтчи", "Сумгайыт", "Габала", "Раван", а также турецкого "Кайсери Эрджиесспор" и португальского "Атлетико".