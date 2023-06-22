Бывший игрок "Реала" может стать преемником Анчелотти

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо в 2024 году может стать наставником мадридского "Реала".

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо в 2024 году может стать наставником мадридского "Реала".

Как передает Report , об этом сообщает Bild со ссылкой на источник.

Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает кандидатуру 41-летнего испанца в качестве преемника Карло Анчелотти, у которого через год истекает контракт.

В 2024 году также завершается трудовой договор Хаби Алонсо с "Байером", с большой долей вероятности он продлеваться не будет.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги "аспириновые" заняли шестое место и дошли до полуфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили итальянской "Роме".

Хаби Алонсо перешел в стан королевского клуба в 2009 году и провел за него 158 матчей.