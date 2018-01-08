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    Бывший игрок "Нефтчи" назначен главным тренером молдавского клуба

    Вадим Борец будет работать в команде с игроками, которые выступали в Азербайджане

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бывший игрок клубов "Нефтчи" и "Баку" назначен главным тренером молдавского клуба "Спикул". Как сообщает Report, 42-летний специалист будет работать вместе с Денисом Калинковым, Алексеем Савиновым и тренером вратарей Александром Кириловым, которые некогда выступали в Азербайджане.

    Несмотря на это, официально тренером будет считаться Вадим Борец.

    По итогам сезона, "Спикул" покинул национальную дивизию Молдовы. Однако клуб официально заявил, что если "Виктория" откажется от пропуска в элиту, они готовы заменить ее.

    Отметим, что Вадим Борец выступал на позиции полузащитника в "Нефтчи" в 2005-2008 годы, "Баку" – 2008-2012 годы. В период игры в составе столичного клуба защитник Алексей Савинов был его коллегой по команде. Бывший нападающий Денис Калинков в 2009-2010 годы носил форму "Хязяр-Лянкярана".

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