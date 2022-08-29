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Бывший игрок "Карабаха" дебютирует во французском клубе 5 сентября

Бывший игрок "Карабаха" дебютирует во французском клубе 5 сентября 5 сентября в выездном матче VII тура Лиги 2 в составе французского "Сент-Этьен" дебютирует бывший нападающий "Карабаха" Ибрагима Ваджи.
Футбол
29 августа 2022 г. 09:27
Бывший игрок Карабаха дебютирует во французском клубе 5 сентября

5 сентября на выездном матче VII тура Лиги 2 в составе французского "Сент-Этьен" дебютирует бывший нападающий "Карабаха" Ибрагима Ваджи.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "L Equipe", 27-летний нападающий выйдет на матч против "Пау".

Отметим, что сенегальский форвард пройдет медицинское обследование в Сент-Этьене сегодня или 30 августа. По этой причине Ваджи не сможет принять участие в завтрашнем матче VI тура с "Бастией".

Французский клуб заплатит "Карабаху" более 1 миллиона евро за переход Ваджи. Нападающий переведен в "Карабах" в августе 2021 года.

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Версия на английском языке Qarabag's former striker to debut in French club in September
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"dan ayrılan hücumçunun Fransa klubunda debüt tarixi açıqlanıb

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