Бывший игрок "Карабаха" дебютирует во французском клубе 5 сентября

5 сентября на выездном матче VII тура Лиги 2 в составе французского "Сент-Этьен" дебютирует бывший нападающий "Карабаха" Ибрагима Ваджи.
Как сообщает Report со ссылкой на издание "L Equipe", 27-летний нападающий выйдет на матч против "Пау".
Отметим, что сенегальский форвард пройдет медицинское обследование в Сент-Этьене сегодня или 30 августа. По этой причине Ваджи не сможет принять участие в завтрашнем матче VI тура с "Бастией".
Французский клуб заплатит "Карабаху" более 1 миллиона евро за переход Ваджи. Нападающий переведен в "Карабах" в августе 2021 года.