Бывший игрок и главный тренер "Габалы" отстранены от клубов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бывший игрок клуба "Габала" Сергей Зенев отстранен из польского "Краковия".

Как сообщает Report, эстонский нападающий не принимал участие в зимних сборах команды. Главный тренер Михаил Пробеж посоветовал ему и хорвату Антонини Челине найти себе новый клуб.

Бывший главный тренер "Габалы" Дорниле Мунтяну подал в отставку из румынской "Конкордии". Причиной этого стало то, что команда не может выйти из полосы неудач. Клуб, в который он был назначен главным тренером в сентябре 2018 года, в настоящее время с 17 очками занимает предпоследнее 14 место в турнирной таблице.

Отметим, что Сергей Зенев перешел в "Краковию" в июне 2017 года. Он в целом, забил 5 голов в 41 игре. В первой половине текущего сезона Зенев смог отличиться только раз в 12 встречах.

Выступивший как футболист в сборной Румынии больше всех – 134 раза Доринел Мунтяну в период тренерской деятельности не смог избавиться от алкогольной зависимости. Сталкивающийся в большинстве команд с неудачами 51-летний специалист смог проработать в "Габале" всего 5 месяцев. Он был назначен в команду 14 июня 2014 года и покинул ее в ноябре из-за низких результатов.