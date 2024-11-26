Бывший игрок "Барселоны" назначен главным тренером "Интер Майами"

Экс-футболист и партнер Лионеля Месси по клубу "Барселона" Хавьер Маскерано назначен главным тренером клуба "Интер Майами".

Экс-футболист и партнер Лионеля Месси по клубу "Барселона" Хавьер Маскерано назначен главным тренером клуба "Интер Майами".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

Отмечается, что контракт с Маскерано рассчитан до конца сезона МЛС 2027 года. Он начнет работу в "Интер Майами" после получения необходимых для работы документов.

40-летний специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, покинувшего команду по личным причинам. Последним местом работы Маскерано была молодежная сборная Аргентины.

На данный момент в составе "Интер Майами" выступают такие экс-футболисты сине-гранатовых, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба.