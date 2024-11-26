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Бывший игрок "Барселоны" назначен главным тренером "Интер Майами"

Бывший игрок "Барселоны" назначен главным тренером "Интер Майами" Экс-футболист и партнер Лионеля Месси по клубу "Барселона" Хавьер Маскерано назначен главным тренером клуба "Интер Майами".
Футбол
26 ноября 2024 г. 23:06
Бывший игрок Барселоны назначен главным тренером Интер Майами

Экс-футболист и партнер Лионеля Месси по клубу "Барселона" Хавьер Маскерано назначен главным тренером клуба "Интер Майами".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

Отмечается, что контракт с Маскерано рассчитан до конца сезона МЛС 2027 года. Он начнет работу в "Интер Майами" после получения необходимых для работы документов.

40-летний специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, покинувшего команду по личным причинам. Последним местом работы Маскерано была молодежная сборная Аргентины.

На данный момент в составе "Интер Майами" выступают такие экс-футболисты сине-гранатовых, как Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Жорди Альба.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın sabiq üzvü Messinin çıxış etdiyi klubun baş məşqçisi təyin olunub

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