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    Бывший игрок азербайджанского клуба назначен тренером "Анжи"

    Он будет работать в команде нового главного тренера Александра Григоряна

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародован тренерский состав российского футбольного клуба "Анжи".

    Как сообщает Report, в тренерский состав включен и Анзур Садиров, бывший игрок уже прекратившего свое существование "Шахдага" (Губа).

    Он будет работать в команде нового главного тренера Александра Григоряна вместе со старшим тренером Дмитрием Безняком и с тренером вратарей Николаем Шлеевым.

    Следует отметить, что Анзур Садиров в 2000 году, когда "Шахдаг" играл в высшем дивизионе, был арендован из "Динамо"(Махачкала). 38-летний бывший полузащитник в свое время провел 2 матча в составе команды из Губы.

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