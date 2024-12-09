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Бывший главный тренер сборной Азербайджана вошел в топ-10 лучших защитников в истории футбола

Бывший главный тренер сборной Азербайджана вошел в топ-10 лучших защитников в истории футбола 11:19
Футбол
9 декабря 2024 г. 11:42
Бывший главный тренер сборной Азербайджана вошел в топ-10 лучших защитников в истории футбола

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Карлос Альберто Торрес включен в список лучших защитников мирового футбола.

Как сообщает Report, рейтинг составило британское издание Give me Sport.

Карлос Альберто Торрес занял в этом рейтинге 9-е место.

На первом месте расположился легендарный игрок сборной Германии и "Баварии" Франц Беккенбауэр. Бывший игрок сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини занял второе место, а другой бывший игрок миланского клуба Франко Барези - третье.

Отметим, что Торрес возглавлял сборную Азербайджана в 2004-2005 годах. Бразильский специалист скончался в 2016 году в возрасте 72 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi dünyanın ən yaxşı müdafiəçiləri sırasında yer alıb

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