Бывший главный тренер сборной Азербайджана получил новое предложение

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Я осиротел в 10 лет. Некоторое время работал слесарем, после начал профессиональную карьеру футболиста в 'Боруссии' (Мёнхенгладбах)".

Как сообщает Report, об этом в интервью Bild в канун 70-летнего юбилея заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс.

Опытный специалист отметил, что не боится смерти: "Я не думал о жизни после смерти. Но я должен быть готов к смерти, если этого пожелает Всевышний".

Последним рабочим местом Фогтса была сборная США. Он покинул команду после увольнения главного тренера Юргена Клинсманна. Однако, несмотря на возраст, "Терьер" готов к предложениям: "Может быть, буду работать консультантом в Бундеслиге, или же главным тренером в клубах MLS".

Отметим, что Берти Фогтс был главным тренером сборной Азербайджана с апреля 2008 года по октябрь 2014 года.