Бывший главный тренер сборной Азербайджана находится в шоке от решения ФИФА

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира, начиная с 2026 года.

Как сообщает Report, в заявлении Kicker 71-летний специалист сказал, что находится в шоке от этого решения. По его мнению, если ФИФА хочет прекратить существование чемпионатов мира, то должно продолжать действовать в этом направлении: "Это невероятное, ужасное решение. Я не могу понять это решение. Это уже не мой мундиал".

Отметим, что Берти Фогтс был главным тренером сборной Азербайджана с апреля 2008 года по октябрь 2014 года.