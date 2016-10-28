Бывшего главного тренера сборной Азербайджана похоронили под звуки гимна

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Состоялись похороны бывшего главного тренера национальной команды Азербайджана по футболу Карлоса Альберто Торреса.

Как заявляет Report, бразильский специалист был предан земле в Рио-де-Жанейро.

На похоронах присутствовали сотни людей. После 12-часовой церемонии прощания в административном здании Федерации футбола Бразилии завернутое в бразильский флаг тело Торреса было доставлено на пожарной машине на кладбище, где его ждали 300 болельщиков.

На болельщиках были желтые и зеленые формы сборной Бразилии. Здесь был исполнен гимн Бразилии.

Сын Альберто Торреса Александре Торрес пришел на похороны в форме, в которой был его отец на прошедшем в 1970 году финале ЧМ против Италии. На той встрече Бразилия одержала победу со счетом 4:1. Один из голов был записан в актив Карлоса Альберто Торреса.

На церемонии также присутствовали бывший бразильский футболист Кафу, товарищ Торреса по команде Брито и нынешний главный тренер сборной Бразилии Тите. Выступивший Кафу сказал, что Торрес навсегда останется их капитаном.

Отметим, что страдающий заболеванием сердца Альберто Торрес скончался 25 октября в возрасте 72 года.

Напомним, что в 2004-2005 гг. Карлос Альберто Торрес был назначен главным тренером сборной Азербайджана. Он стал первым иностранным главным тренером нашей сборной.