Бывший главный тренер "Нефтчи": Я чувствовал себя спокойно, так как в Азербайджане не было казино

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Нефтчи" Властимил Петржела вспомнил о периоде работы в Азербайджане.

Как сообщает Report, 63-летний чешский специалист заявил в интервью Sport-Ekspress, что за время работы в "Нефтчи" не посещал казино.

"Я очень любил рулетку. Вообще-то, я не заядлый игрок. В Санкт-Петербурге трижды в неделю ходил в казино. Я был главным тренером "Нефтчи" в Азербайджане. Там не было казино и я чувствовал себя спокойно и даже не вспоминал о рулетке".

Напомним, что Петржела был главным тренером "Нефтчи" в первой половине сезона 2007/2008.