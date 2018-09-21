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    Бывший главный тренер "Нефтчи": Я чувствовал себя спокойно, так как в Азербайджане не было казино

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Нефтчи" Властимил Петржела вспомнил о периоде работы в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, 63-летний чешский специалист заявил в интервью Sport-Ekspress, что за время работы в "Нефтчи" не посещал казино. 

    "Я очень любил рулетку. Вообще-то, я не заядлый игрок. В Санкт-Петербурге трижды в неделю ходил в казино. Я был главным тренером "Нефтчи" в Азербайджане. Там не было казино и я чувствовал себя спокойно и даже не вспоминал о рулетке". 

    Напомним, что Петржела был главным тренером "Нефтчи" в первой половине сезона 2007/2008.

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