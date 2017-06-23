Бывший главный тренер "Габалы" покупает английский клуб

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Консорциум "Fulwell73", в который входит бывший главный тренер "Габалы" Тони Адамс, активизировал свою деятельность по покупке английского клуба "Сандерленд". Как сообщает Report со ссылкой на Daily Star этот шаг предпринят несмотря на то, что 3 человека выбыли из консорциума.

Адамс совместно с бывшим исполнительным директором "Челси" Полом Смитом пытаются осуществить план.

Они намерены встретиться в конце недели с известным футбольным консультантом Китом Харрисом. Харрис в качестве наблюдателя участвовал в продаже таких клубов, как "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Эвертон".

Владелец "Сандерленд" Эллис Шорт за клуб, выбывший из Премьер-лиги, требует 80 млн фунтов. Если сделка состоится, новым тренером "черных котов" станет Алан Пардью.

Адамс заинтересован в этой команде работать в качестве главного тренера.

Отметим, что Тони Адамс потерпел неудачу на посту главного тренера клубов "Габала", английских "Уиком" и "Портсмут", также испанской "Гранады".