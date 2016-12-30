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    Бывший главный тренер "Габалы" будет работать в иракском клубе

    Доринел Мунтяну договорился с клубом Захо

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Определился клуб, в котором свою карьеру продолжит бывший главный тренер "Габалы" Доринел Мунтяну.

    Как сообщает Report со ссылкой на Prosport, 48-летний специалист договорился с иракской командой "Захо".

    Румынский специалист заключил 5-летний контракт с условием возможного его продления еще на год. В новом клубе заработок Д.Мунтяну составит 100 тыс. долларов.

    Сейчас в иракской Суперлиге "Захо" находится на 19 месте с 7 очками.

    Отметим, что хотя в июне 2014 года Доринел Мунтяну заключил с "Габалой" годовой контракт, спустя 5 месяцев сотрудничество было прекращено. 

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