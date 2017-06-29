Бывший главный тренер "Габалы": Звездные игроки Премьер-лиги пристрастились к азартным играм

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "70% звездных игроков Премьер-лиги Англии пристрастились к азартным играм. Это серьезная и социальная проблема. Носящие форму низшего дивизиона борются с алкоголизмом". Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер "Габалы" Тони Адамс в благотворительной книге "Sober" ("Трезвый").

Носивший за свою карьеру капитанскую повязку сборной Англии и лондонского "Арсенала" 51-летний ветеран футбола полагает, что увеличение количества имеющих вредные привычки связано с высокими зарплатами молодых игроков. В своей книге он рекомендует молодым футболистам: "Мое спасение началось с того, что я все рассказал. Не бойтесь говорить о том, что внутри вас. Когда я признался, что стал алкоголиком в раздевалке "Арсенала", встретил невероятную поддержку. В последнем сезоне как главный тренер "Гранады" я проиграл подряд серию игр. Но это не означает, что для улучшения настроения я должен быть пойти напиться или купить "Феррари".

Отметим, что Тони Адамса преследовали неудачи на должности главного тренера "Габалы", а также британских клубов "Уилкомб" и "Портсмут" и испанской "Гранады". Будучи футболистом, он имел пристрастие к алкоголю. После в благотворительных целях он открыл клинику по борьбе с алкоголизмом. В клинике работают 76 человек.