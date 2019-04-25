Бывший главный тренер азербайджанского клуба раскритиковал Аяза Гулиева

Бывший главный тренер ныне приостановившего деятельность закатальского клуба "Симург" Сергей Юран поделился мнением относительно футболиста российского "Спартака" азербайджанца Аяза Гулиева.

Как сообщает Report, 50-летний руководитель клуба "Зоркий" в своем интервью Sports.ru сравнил 23-летнего полузащитника с другим игроком команды Денисом Глушаковым.

"Денис эффективнее. Аяз пока не игрок основного состава "Спартака", не тянет. В "Ростове" у него получалось, но здесь совсем другое давление, другие задачи... Не думаю, что на финишной прямой чемпионата нужно экспериментировать. Есть опытный Глушаков, который умеет собраться в нужный момент, дать результат", - сказал С.Юран.

По его словам, "Спартак" должен воспользоваться опытом Глушакова: "На данном этапе Гулиев слабее. На поле же можно просто бестолково бегать, а можно еще и думать, анализировать. Глушаков быстрее читает ситуацию по сравнению с молодым хавбеком. Аяз – одаренный парень, но по опыту, игровым кондициям, уверенности его рано сравнивать с Денисом. Тот еще не сказал своего последнего слова в "Спартаке".

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил к нему физическую силу, сломав американцу нос. В результате, клуб оштрафовал футболиста на 5 млн рублей.