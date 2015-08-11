Бывший гендиректор МОК возглавил комиссию по реформированию ФИФА

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Бывший генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Франсуа Каррар возглавил независимую комиссию по реформированию Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На заседании исполкома ФИФА 20 июля было принято решение о создании целевой группы для ускорения процесса по реформированию организации. По решению исполкома, в состав рабочей группы по реформированию ФИФА войдут десять представителей футбольных конфедераций. Группу должен возглавить человек, чья деятельность не связана с футболом.

Конкретные предложения по реформированию организации группа представит на очередном конгрессе ФИФА, который пройдет в Цюрихе 24 и 25 сентября 2015 года. После чего предложения будут вынесены на утверждение внеочередного конгресса.