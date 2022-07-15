Бывший футболист "Спартака" умер в возрасте 29 лет

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным источника, после тренировки «Зоркого», с которым Козлов готовился к сезону, футболист пошел на массаж – и там ему вдруг стало плохо. Согласно предварительной версии, у спортсмена оторвался тромб.

Футболист был воспитанником красно-белых. С 15 лет начал выступать за дубль. 25 апреля 2010 года нападающий дебютировал в основном составе столичной команды в матче с клубом «Спартак-Нальчик», заменив на 84-й минуте игры Жано Ананидзе.

Козлов в составе «Спартака» становился серебряным призером чемпионата России (2011/12). Всего за основную команду красно-белых он провел 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.