Бывший футболист сборной Турции Умит Каран арестован

Арестован бывший футболист "Галатасарая" и сборной Турции Умит Каран.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNturk, за сексуальное домогательство к женщине футболист лишен свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.

У.Каран обвиняется в попытке изнасилования женщины, работавшей в здании, где он жил. Однако бывший нападающий отверг все обвинения в свой адрес.

Напомним, что игрока обвиняли в нападении на соседку в 2015 году, однако за недостатком улик тогда У.Каран получил оправдание.

Отметим, что в 2001-2009 годах футболист выступал в "Галатасарае". Он трижды становился победителем чемпионата Турции. Умит Каран выступал за сборную Турции в 10 матчах.