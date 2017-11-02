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    Бывший футболист сборной Турции дисквалифицирован на 6 месяцев

    Турецкая футбольная федерация отклонила его требование о компенсации в размере 6,4 млн лир

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Турции Озер Хурмаджи дисквалифицирован на 6 месяцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, причина связана с прекращением 24 августа 2016 года в одностороннем порядке контракта с "Трабзонспор", срок которого истекает 31 мая 2018 года.

    Турецкая футбольная федерация (TFF) также отклонила требование Озера Хурмаджи в отношении представителя Трабзона о компенсации в размере 6,4 млн лир.

    Напомним, что бывший футболист турецкой сборной выступал в "Османлыспор". 

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