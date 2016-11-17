Бывший футболист сборной Румынии скончался во время просмотра ТВ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Скончался бывший футболист сборной Румынии и испанского клуба "Атлетико" Даниэль Продан.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского представителя, 44-летний Д.Продан скончался от инфаркта во время просмотра ТВ.

Отметим, что с 1996 по 1998 год Продан выступал за "Атлетико", проведя в их составе 34 матча, забив четыре мяча. Также он защищал цвета "Олимпии", где начинал свою карьеру, румынского "Стяуа", шотландского "Рейнджерс", итальянской "Мессины" и "Прогресула". Кроме этого, он сыграл 54 игры за сборную Румынии.

В том числе, Продан является пятикратным чемпионом Румынии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Румынии, а также двукратным чемпионом Шотландии.