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    Бывший футболист сборной Румынии скончался во время просмотра ТВ

    Даниэлю Продану было 44 года

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Скончался бывший футболист сборной Румынии и испанского клуба "Атлетико" Даниэль Продан.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского представителя, 44-летний Д.Продан скончался от инфаркта во время просмотра ТВ.

    Отметим, что с 1996 по 1998 год Продан выступал за "Атлетико", проведя в их составе 34 матча, забив четыре мяча. Также он защищал цвета "Олимпии", где начинал свою карьеру, румынского "Стяуа", шотландского "Рейнджерс", итальянской "Мессины" и "Прогресула". Кроме этого, он сыграл 54 игры за сборную Румынии.

    В том числе, Продан является пятикратным чемпионом Румынии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Румынии, а также двукратным чемпионом Шотландии.

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