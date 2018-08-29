Бывший футболист сборной Германии и "Баварии" сыграл прощальный матч

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Состоялся прощальный матч бывшего игрока сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Как сообщает Report, на матче в Мюнхене на "Альянс Арене" встретились бывшая и нынешняя команды 34-летнего полузащитника – "Бавария" и американский клуб "Чикаго Файр".

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Голы в составе мюнхенцев забили француз Серж Гнабри, немецкий форвард Сандро Вагнер, голландский хавбек Арьен Роббен, а также сам герой вечера.

В составе многократного чемпиона Германии все футболисты выступали под 31-м номером. Именно под ним Швайнштайгер играл за "Баварию", а теперь играет в "Чикаго Файр".

Отметим, что за свою карьеру Бастиан Швайнштайгер надевал форму не только "Баварии" (2000 - 2015) и "Чикаго Файр" (2017 - 2018), но и английского клуба "Манчестер Юнайтед" (2015 - 2017).