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    Бывший футболист сборной Азербайджана перешел в грузинскую команду

    Расим Рамалданов подписал контракт с клубом

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Бывший футболист национальной сборной Азербайджана Расим Рамалданов перешел в грузинский клуб "Колхети".

    Как сообщает Report, 30-летний центральный защитник подписал контракт с клубом сроком на 1 год. 

    Рамалданов уже присоединился с тренировочным сборам грузинской команды в Турции. Его новый клуб 25 июля встретится в Баку с "Интером". 

    Отметим, что за свою карьеру Расим Рамалданов надевал форму таких клубов, как "Симург", "Хязяр Лянкяран" и "Сумгайыт". "Колхети" - первый клуб, где он будет выступать в качестве легионера. Рамалданов был приглашен в сборную Азербайджана на отборочном групповом туре чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года. 

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