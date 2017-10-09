Бывший футболист сборной Англии попал в Книгу рекордов Гиннеса

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Питер Крауч, бывший футболист сборной Англии, ныне выступающий за "Сток Сити", попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает Report, 36-летний нападающий забил больше всех мячей головой в матчах английской Премьер-лиги.

За свою карьеру Крауч сыграл за "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут", "Тоттенхэм" и "Сток Сити" в общей сложности 436 матчей. На данный момент на его счету 105 голов, из которых 36 было забито головой. Отметим, что ближайшим преследователем Крауча является французский нападающий "Арсенала" Оливье Жиру, забивший 28 мячей головой.