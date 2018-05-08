Бывший футболист российского клуба потерял способность говорить

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Самочувствие бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена, который борется с тяжелым заболеванием, серьезно ухудшилось.

Как сообщает Report, об этом в заявлении Teleqraf сказал его друг.

По его словам, футболист потерял способность говорить: "Фернандо больше не может говорить. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Силы оставили и руки, и ноги".

Отметим, что голландец выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В октябре 2013 года Рискен сообщил о том, что ему был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и атрофии мышц.