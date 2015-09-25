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    ​Бывший футболист покончил с собой

    Угур Дагделен застрелился в гараже собственного дома

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Турции Угур Дагделен совершил суицид в гараже собственного дома.

    Как сообщает Report, 42-летний У.Дагделен застрелился, пустив себе пулю в голову.

    Его тело было обнаружено с 18:00 по местному времени. Тело отправили на экспертизу.

    Причина суицида пока неизвестна.

    Отметим, что за время карьеры У.Дагделен выступал в турецких клубах "Самсунспор", "Бурсаспор", "Кайсериспор". В 1998 году он надел форму национальной сборной Турции. Футболист завершил карьеру в 2001 году в возрасте 29-ти лет.  

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