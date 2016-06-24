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    Бывший футболист "Нефтчи" вернулся в "Левски"

    Официальный контракт будет заключен завтра

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Покинувший бакинский клуб "Нефтчи" Антонио Салас Гуинта Аниете договорился с болгарским клубом "Левски". 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Меридиан матч", 30-летний нападающий завтра присоединится к лагерю софийского представителя и подпишет официальный контракт. 

    Таким образом, он вернется в свою бывшую команду. Аниете в 2015 году перешел в "Нефтчи" из "Левски". Срок контракта футболиста с бакинским клубом истек, поэтому он отправился в Болгарию в качестве свободного агента. 

    Отметим, что Аниете за прошлый сезон в составе "Нефтчи" забил 3 гола в 20 матчах. 

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