​Бывший футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Бразилии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист азербайджанского клуба "Нефтчи" Бруно Бертуччи продолжит карьеру в бразильской команде "Португеза", ведущей борьбу в Серии С.

Как сообщает Report, с 24-летним защитником левого фланга заключен контракт до конца года. Официальная презентация состоится 5 января.

Отметим, что Б.Бертуччи выступал в "Нефтчи" с лета 2012 года по октябрь 2014 года. В прошлом сезоне "Португеза" заняла 20-ое место в Серии Б Бразилии и опустилась в более низкую лигу.