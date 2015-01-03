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    ​Бывший футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Бразилии

    Бруно Бертуччи заключил контракт с Португеза

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист азербайджанского клуба "Нефтчи" Бруно Бертуччи продолжит карьеру в бразильской команде "Португеза", ведущей борьбу в Серии С.

    Как сообщает Report, с 24-летним защитником левого фланга заключен контракт до конца года. Официальная презентация состоится 5 января.

    Отметим, что Б.Бертуччи выступал в "Нефтчи" с лета 2012 года по октябрь 2014 года. В прошлом сезоне "Португеза" заняла 20-ое место в Серии Б Бразилии и опустилась в более низкую лигу. 

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