​Бывший футболист "Милана" может возглавить сборную Казахстана

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Милана" Дженнаро Гаттузо может занять пост главного тренера сборной Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, нынешний главный тренер клуба третьего итальянского дивизиона "Пизы" Дж.Гаттузо в конце сезона проведет переговоры с представителями Федерации футбола Казахстана. Если стороны договорятся, Гаттузо продолжит карьеру главного тренера в Казахстане.

Отметим, что Федерация футбола Казахстана разорвала контракт с возглавлявшим команду россиянином Юрием Красножаном в декабре прошлого года. Сейчас с командой работают Талгат Байсуфинов и Нуркен Мазбаев.