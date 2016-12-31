Бывший футболист "Ливерпуля" Аквилани стал игроком "Сассуоло"

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник итальянского футбольного клуба "Пескара" Альберто Аквилани стал игроком "Сассуоло".

Как передает Report, об этом сообщает портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 32-летний футболист будет выступать за "Сассуоло" в течение шести месяцев на правах аренды.

Аквилани перешел в "Пескару" летом 2016 года, ранее он играл за такие команды, как "Ливерпуль", "Милан", "Ювентус", "Рому". В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате Италии, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.