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    Бывший футболист "Ливерпуля" Аквилани стал игроком "Сассуоло"

    Полузащитник перешел на правах аренды в Сассуоло из Пескары

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник итальянского футбольного клуба "Пескара" Альберто Аквилани стал игроком "Сассуоло".

    Как передает Report, об этом сообщает портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Отмечается, что 32-летний футболист будет выступать за "Сассуоло" в течение шести месяцев на правах аренды.

    Аквилани перешел в "Пескару" летом 2016 года, ранее он играл за такие команды, как "Ливерпуль", "Милан", "Ювентус", "Рому". В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате Италии, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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