​Бывший футболист клуба "Галатасарай" исчез после избрания народным депутатом

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Исчез бывший футболист турецкого клуба "Галатасарай" Марио Жардел. Как сообщает Report со ссылкой на NTV, после избрания бразильца народным депутатом от штата Риу-Гранди-ду-Сул на выборах 2014 года ему постоянно угрожали смертью.

После своего избрания народным депутатом из-за управленческих проблем он отстранил 16 человек из 21 члена собрания. Причиной исчезновения бывшего футболиста являются психологические проблемы из-за угроз в его адрес и желание некоторое время отдохнуть. По сообщениям прессы страны, отношения бывшего футболиста с другими членами напряженные. Неизвестно, вернется ли он снова в политику.

Отметим, что Марио Жардел начал профессиональную карьеру футболиста в бразильском клубе "Васко де Гама" и завершил ее в 2011 году в возрасте 38 лет. В 2000-2001 годах он выступал за "Галатасарай".