 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший футболист "Карабаха" забил гол в первом официальном матче китайского клуба - ВИДЕО

    Дино Ндлову: Теперь я чувствую себя увереннее и буду в более лучшей форме в следующих матчах

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Карабаха" Дино Ндлову забил гол в первой официальной игре в составе китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун".

    Как сообщает Report, 28-летний форвард забил гол в домашнем матче первой Лиги против "Ней Монгол". Он забил гол на 56-й минуте матча, который окончился со счетом 2:0.

    Южноафриканский нападающий заявил местной прессе, что хочет еще больше помочь клубу: 

    "Теперь я чувствую себя увереннее и буду в более лучшей форме в следующих матчах".

    Отметим, что 20 января Дино Ндлову подписал двухлетний контракт с "Ханчжоу Гринтаун". За этот переход "Карабах" получил 750 тыс. евро (1,5 млн манатов).

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi