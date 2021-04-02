Бывший футболист "Интера" задержан за нападение на родственников

Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Колумбии Фредди Гуарин задержан полицией после нападения на своих родственников

Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Колумбии Фредди Гуарин задержан полицией после нападения на своих родственников.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция BluRadio Colombia.

Утром 1 апреля 34-летний футболист приехал в Энвигадo, где расположен дом его родителей, и напал на родственников, которые позже вызвали полицию. BluRadio Colombia опубликовало видео задержания Гуарина, на котором видно, что футболист испачкан в крови. Полиция арестовала спортсмена, в настоящее время он находится в городской больнице под надзором.

Футбольный клуб "Мильонариос", игроком которого в настоящее время является Гуарин, выразил сожаления по поводу инцидента. "Мильонариос" сожалеет о событиях, произошедших сегодня с Фредди Гуарином. Мы будем рядом, чтобы найти возможности оказать профессиональную помощь, которая поможет выйти из этого критического состояния", - говорится в заявлении клуба.

Гуарин стал игроком "Мильонариос" в январе 2021 года, провел за команду семь матчей, в которых забил один гол. Наибольших успехов в карьере он добился, выступая за "Порту", в составе которого становился двукратным чемпионом Португалии, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Лиги Европы. Кроме того, за время своей карьеры он выступал за колумбийский "Энвигадо", аргентинский "Бока Хуниорс", французский "Сент-Этьен", итальянский "Интер", китайский "Шанхай Шэньхуа" и бразильский "Васко да Гама". Также на счету Гуарина 58 матчей за сборную Колумбии.