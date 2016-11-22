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    Бывший футболист Хорватии рассказал о главном тренере сборной Азербайджана

    Талант Просинечки позволял ему достичь всего в качестве футболиста

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бывший хорватский футболист Звонимир Бобан рассказал о своем бывшем товарище по команде Роберте Просинечки, который является главным тренером сборной Азербайджана. 

    Как сообщает Report, он отметил, что Просинечки был одним из лучших игроков своей страны. "Я был с ним товарищем всю свою жизнь. Он один из игроков с суперуровнем. Правда, он не смог добиться всего в качестве футболиста, несмотря на то, что у него было достаточно таланта для этого. Он удивительный человек и обладает волшебной харизмой", - подчеркнул Бобан.

    Отметим, что Звонимир Бобан и Роберт Просинечки выступали вместе в детском и основном составах "Динамо" (Загреб),  а также в сборных Югославии и Хорватии. 

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