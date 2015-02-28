Бывший футболист "Хазар-Лянкяран" будет играть в 3-й лиге Румынии

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Хазар-Лянкяран" Адриан Пит будет играть в новой команде. Об этом Report сообщил сам румынский защитник.

32-летний футболист заключил контракт со своей первой командой UTA. А.Пит заявил, что рад вернуться в клуб родного города, несмотря на то, что команда города Арад играет в 3-й лиге Румынского чемпионата.

Отметим, что Адриан Пит перешел в "Хазар-Лянкяран" в 2011 году. 25 июля 2013 года после громкого поражения израильскому клубу "Маккаби" (Хайфа) со счетом 0:8 клуб объявил об его трансфере. Оставшись на долгое время без клуба, Пит летом 2014 года перешел в румынский клуб "Виторул".