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    Бывший футболист "Барселоны" опроверг связь с преступной сетью

    Я осознаю свою юридическую ответственность и для регулирования вопроса вместе со своим адвокатом приступаю к работе

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист испанской "Барселоны" Рафаэль Маркес высказался по поводу включения его имени в список лиц, которых министерство финансов США подозревает в причастности к поставкам наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание ESPN, капитан сборной Мексики опроверг информацию.

    Он заявил, что не имеет никакой связи с преступной сетью: "Некоторые информагентства пишут о включении моего имени в список лиц, подозреваемых в наркоторговле. Я категорически заявляю, что не имею никакой связи с подобной организацией. Я осознаю свою юридическую ответственность и для регулирования вопроса вместе со своим адвокатом приступаю к работе".

    Напомним, что имя 38-летнего центрального защитника включено в список 21 человека и 43 организаций, подозреваемых в связи с известным наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом.

    Отметим, что ныне выступающий в составе мексиканского клуба "Атлас" Рафаэль Маркес в 2003-2010 годах играл в "Барселоне". 

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