Бывший форвард сборной Азербайджана: Перейдя в "Шальке", я достиг своей мечты

Я знал, что забью гол. Команда встретила меня радушно, и я довольно легко адаптировался, хотя поначалу был довольно напряжен.

Я знал, что забью гол. Команда встретила меня радушно, и я довольно легко адаптировался, хотя поначалу был довольно напряжен.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашев, забивший гол "Боруссии" (Мёнхенгладбах) в составе "Шальке" в третьем туре Региональной Лиги.

30-летний нападающий, отличившийся на 73-й минуте и принесший своей команде победу со счетом 1:0, рассказал о своем переходе в новый клуб.

"Я всегда старался быть ведущим, лучшим футболистом. Перейдя в "Шальке", я достиг своей мечты. Сейчас я являюсь примером для молодежи в команде U-23 "Шальке". Я не думаю об основном составе. Моя работа связана с этим коллективом", - отметил опытный форвард.