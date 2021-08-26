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Бывший форвард сборной Азербайджана: Перейдя в "Шальке", я достиг своей мечты

Бывший форвард сборной Азербайджана: Перейдя в "Шальке", я достиг своей мечты Я знал, что забью гол. Команда встретила меня радушно, и я довольно легко адаптировался, хотя поначалу был довольно напряжен.
Футбол
26 августа 2021 г. 13:27
Бывший форвард сборной Азербайджана: Перейдя в Шальке, я достиг своей мечты

Я знал, что забью гол. Команда встретила меня радушно, и я довольно легко адаптировался, хотя поначалу был довольно напряжен.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашев, забивший гол "Боруссии" (Мёнхенгладбах) в составе "Шальке" в третьем туре Региональной Лиги.

30-летний нападающий, отличившийся на 73-й минуте и принесший своей команде победу со счетом 1:0, рассказал о своем переходе в новый клуб.

"Я всегда старался быть ведущим, лучшим футболистом. Перейдя в "Шальке", я достиг своей мечты. Сейчас я являюсь примером для молодежи в команде U-23 "Шальке". Я не думаю об основном составе. Моя работа связана с этим коллективом", - отметил опытный форвард.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "Şalke"yə keçməklə arzuma çatdım"

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