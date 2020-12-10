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Бывшего футболиста "Нефтчи" экстрадировали из Испании

Бывшего футболиста "Нефтчи" экстрадировали из Испании В Россию из Испании экстрадировали бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате
Футбол
10 декабря 2020 г. 22:27
Бывшего футболиста Нефтчи экстрадировали из Испании

В Россию из Испании экстрадировали бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

Как отметили в ведомстве, он обвиняется в растрате имущества в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой норме — лишение свободы на срок до десяти лет.

Следствие считает, что Михалевский нанес ущерб спортивному обществу "Динамо" больше чем на 21 млн руб. О времени, когда было совершено преступление, не сообщается. Ведомство также не уточнило, признает ли Михалевский свою вину.

В декабре 2019 года объявленного в розыск Михалевского задержали в Испании. В октябре 2020-го испанская сторона удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры о его выдаче.

В ближайшее время Михалевский будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

Михалевский — бывший футболист одесского СКА, а также бакинских "Нефтчи" и "Гянджлика". В высшей лиге чемпионата СССР он провел на позиции защитника 185 матчей и забил четыре гола.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin sabiq futbolçusu İspaniyadan ekstradisiya edildi

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