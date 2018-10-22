Бывшего футболиста "Габалы" обвинили в Украине в сепаратизме

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Габалы" Алексей Гай попал в скандал.

Как сообщает Report, подписавшего в этом месяце с донецким "Олимпиком" контракт 36-летнего полузащитника не очень тепло встретили на родине в Украине. Болельщики во время дебютной игры с "Черноморцем" в XII туре освистали Алексея Гая и выкрикивали в его адрес: "Леша, сколько тебе платили в "Кубани"? и "Гай – сепар" (сепаратист)".

Этим фанаты выразили протест против того, что в последние два сезона футболист носил форму российского клуба "Кубань" и во время выступления в "Черноморце" не присоединился к акции поддержки украинской армии.

Отметим, что Алексей Гай с января 2015 по июнь 2016 года выступал за "Габалу".