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Бывшая звезда "Барселоны" и сборной Бразилии предстанет перед судом

Бывшая звезда "Барселоны" и сборной Бразилии предстанет перед судом Бывшая звезда "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес в понедельник предстанет перед судом в Барселоне по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе.
Футбол
4 февраля 2024 г. 11:45
Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии предстанет перед судом

Бывшая звезда "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес в понедельник предстанет перед судом в Барселоне по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе.

Как передает Report, прокуроры требуют приговорить его к девяти годам тюремного заключения и выплаты предполагаемой жертве 150 000 евро в качестве компенсации.

40-летний Алвес находится в заключении с момента своего ареста в январе 2023 года.

Женщина обвиняет Алвеса в изнасиловании ее в туалете VIP-зоны престижного ночного клуба Sutton в Барселоне рано утром 31 декабря 2022 года.

Футболист заявил, что у него был секс по обоюдному согласию со своей обвинительницей, хотя изначально он отрицал, что знал эту женщину.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın və Braziliya millisinin sabiq futbolçusu məhkəmə qarşısına çıxacaq

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