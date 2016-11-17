Бюлент Коркмаз назвал причину посещения Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прибыл легендарный турецкий футболист Бюлент Коркмаз.

Об этом Report сообщил сам 48-летний бывший защитник.

По его словам, он приехал погулять в столицу Азербайджана вместе с другом: "Мой друг азербайджанец тренируется вместе со мной в Стамбуле. Он предложил мне приехать в Баку. В течение трех дней мы будем гулять по Баку. До отъезда из Баку 19 ноября не планируем встречаться ни с одним клубом и сборной".

С 18 сентября 2009 года по 22 марта 2010 года Б.Коркмаз был главным тренером клуба "Баку".

В заявлении Report вице-президент клуба Яшар Сеидов сказал, что осведомлен о приезде Б.Коркмаза в столицу: "Неделю назад он позвонил мне и попросил встретить его в аэропорту. Однако сегодня он позвонил и сказал, что едет вместе с друзьями и необходимости встречать его нет. Мы договорились встретиться вечером".

Отметим, что за свою карьеру Бюлент Коркмаз надевал форму только "Галатасарая" (1985 - 2005). В качестве главного тренера он проработал в команде "Баку" и турецких клубах "Кайсериспор", "Генджлербирлийи", "Галатасарай", "Карабюкспор", "Башакшехир" и "Мерсин Идманюрду".