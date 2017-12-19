"Бурсаспор" отстранил от тренировок игрока сборной Азербайджана

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана Дениз Йылмаз отстранен от тренировок основной команды турецкого клуба "Бурсаспор". Как сообщает Report, 29-летний нападающий не участвует в подготовке к домашнему матчу против "Генджлербирлии" в рамках XVII тура Суперлиги.

Решение об этом принял главный тренер Поль Ле Гуэн. Французский специалист предпринял такой шаг, мотивируя это тем, что Дениз Йылмаз не отвечает требованиям основной команды. Он сейчас тренируется персонально.

Руководство клуба в зимний сезон намерено разойтись с нападающим с зарплатой 1 млн 640 тыс. лир (774 тыс. манатов) в год.

Отметим, что Д. Йылмаз был отстранен от коллектива из-за того, что потребовал свою зарплату. Член команды несколько дней назад путем угроз потребовал у задолжавшего зарплату клуба вернуть долг в размере 1 млн лир (примерно 472 тыс. манатов). Он пригрозил пожаловаться в ФИФА в случае неуплаты.