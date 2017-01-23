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    "Бурсаспор" интересуется Робертом Просинечки

    Официальный представитель клуба уже находится в Азербайджане
    © Report

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бурсаспор" интересуется главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

    Как сообщает Report со ссылкой bursa.com, с этой целью в Баку прибыл заведующий футбольным отделом клуба Юксель Чолак.

    Отмечается, что он встретится с хорватским специалистом.

    Расставшееся 21 января с Хамзой Хамзаоглу руководство "Бурсаспор" намерено пригласить в команду главного тренера-иностранца.

    Отметим, что в "Бурсаспор" выступает нападающий сборной Азербайджана Дениз Йылмаз.  

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