"Бурсаспор" интересуется Робертом Просинечки

© Report

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бурсаспор" интересуется главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

Как сообщает Report со ссылкой bursa.com, с этой целью в Баку прибыл заведующий футбольным отделом клуба Юксель Чолак.

Отмечается, что он встретится с хорватским специалистом.

Расставшееся 21 января с Хамзой Хамзаоглу руководство "Бурсаспор" намерено пригласить в команду главного тренера-иностранца.

Отметим, что в "Бурсаспор" выступает нападающий сборной Азербайджана Дениз Йылмаз.