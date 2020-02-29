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Месседж Бурака Йылмаза: Раз умирая, сотни раз воскресаем

Бурак Йылмаз: Раз умирая, сотни раз воскресаем

"Мне не хочется говорить об игре. Сегодня нам очень грустно. Я звонил футболистам, выступающим в чемпионате Турции. Все грустят. В результате диверсионной атаки погибли наши солдаты. Наши сердца в печали". 

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил футболист клуба "Бешикташ" Бурак Йылмаз, прокомментировавший гибель турецких военнослужащих в результате авиаудара по турецким войскам в Идлибе. 

35-летний форвард выразил готовность оказать моральную и материальную поддержку государству и семьям шехидов: "Мы готовы на все во имя государства. Мы плечом к плечу и готовы помочь как морально, так и материально. Враг должен помнить о том, что мы как единый кулак. Во время матча была вывешена панкарта "Раз умирая, сотни раз воскресаем". Мы всегда сплочены". 

Напомним, что во вчерашнем матче Бурак Йылмаз забил в ворота противника 2 гола. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Бешикташ"а .

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