Футболист французского клуба "Лилль" Бурак Йылмаз попрощался со сборной Турции.
Как сообщает Report, такое заявление капитан сделал на пресс-конференции после полуфинального матча плей-офф чемпионата мира, который они проиграли Португалии 1:3.
37-летний нападающий назвал эту встречу последней в своей карьере за национальную команду.
Он извинился за то, что не смог забить пенальти на 85-й минуте: "Я буду ложиться спать каждую ночь с этим пенальти в голове. Если бы я точно реализовал этот удар, счет был бы равным".