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Бурак Йылмаз попрощался со сборной

Бурак Йылмаз попрощался со сборной Футболист французского клуба "Лилль» Бурак Йылмаз попрощался со сборной Турции.
Футбол
25 марта 2022 г. 02:52
Бурак Йылмаз попрощался со сборной

Футболист французского клуба "Лилль" Бурак Йылмаз попрощался со сборной Турции.

Как сообщает Report, такое заявление капитан сделал на пресс-конференции после полуфинального матча плей-офф чемпионата мира, который они проиграли Португалии 1:3.

37-летний нападающий назвал эту встречу последней в своей карьере за национальную команду.

Он извинился за то, что не смог забить пенальти на 85-й минуте: "Я буду ложиться спать каждую ночь с этим пенальти в голове. Если бы я точно реализовал этот удар, счет был бы равным".

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Версия на азербайджанском языке Burak Yılmaz Türkiyə yığması ilə vudalaşıb

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