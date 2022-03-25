Бурак Йылмаз попрощался со сборной

Футболист французского клуба "Лилль» Бурак Йылмаз попрощался со сборной Турции.

Футболист французского клуба "Лилль" Бурак Йылмаз попрощался со сборной Турции.

Как сообщает Report, такое заявление капитан сделал на пресс-конференции после полуфинального матча плей-офф чемпионата мира, который они проиграли Португалии 1:3.

37-летний нападающий назвал эту встречу последней в своей карьере за национальную команду.

Он извинился за то, что не смог забить пенальти на 85-й минуте: "Я буду ложиться спать каждую ночь с этим пенальти в голове. Если бы я точно реализовал этот удар, счет был бы равным".