Бундеслига: "Лейпциг" поднялся на первое место

"Лейпциг" одержал разгромную победу над дюссельдорфской "Фортуной" в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Победу "Лейпцигу" принесли голы Патрика Шика, Тимо Вернера, реализовавшего пенальти, и Норди Мукиэле.

Такой результат позволил "Лейпцигу" набрать 33 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив менхенгладбахскую "Боруссию", у которой есть игра в запасе, на два очка. "Фортуна" с 12 очками — на 16-м месте.