Бундеслига: «Боруссия» Мёнхенгладбах разгромила «Лейпциг»

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «РБ Лейпциг».

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «РБ Лейпциг».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась крупной победой хозяев — 3:0.

Дубль оформил полузащитник хозяев Йонас Хофман — его голы пришлись на 10-ю и 35-ю минуту. Третий мяч в ворота «красных быков» отправил алжирский защитник Рами Бенсебаини, перекинувший вратаря «Лейпцига» Гулачи.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Гладбах» набрал 12 очков (на данный момент седьмое место), а «красные быки» — восемь очков (12-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «Боруссия» сыграет с «Вердером», а «Лейпциг» — с «Бохумом».