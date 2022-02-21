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Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М

Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
Футбол
21 февраля 2022 г. 03:40
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме за «Дортмунд» забили Марко Ройс и Дониэлл Мален. Во второй половине игры Ройс оформил дубль, по одному мячу записали на свой счёт Юссуфа Мукоко, Мариус Вольф и Эмре Джан (пенальти). Также отметим, что Ройс, ранее выступавший в составе соперников, отдал три голевых передачи.

Дортмундская «Боруссия» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет шесть баллов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (26) идёт на 13-й позиции в таблице.

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