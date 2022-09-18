Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд победила в рурском дерби

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» в Дортмунде принимала гельзенкирхенский «Шальке-04».

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» в Дортмунде принимала гельзенкирхенский «Шальке-04».

Как передает Report , встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев — 1:0.

В качестве главного арбитра на матче работал Феликс Брых. Игру посетили 81 100 зрителей.

В первом тайме травму получил полузащитник «Боруссии» Марко Ройс, покинувший поле на носилках. Победный гол был забит «шмелями» на 79-й минуте, нападающий Юссуфа Мукоко отправил мяч под перекладину.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Боруссия» набрала 15 очков (на данный момент первое место), а «Шальке» — шесть очков (14-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге дортмундцы сыграют с «Кёльном», а гельзенкирхенцы — с «Аугсбургом».